Le nouveau service Disney+ est enfin disponible en France depuis quelques heures, au prix de 6,99€/mois ou 69,99€/an. Il est également proposé gratuitement aux abonnés Canal+ pendant un an (offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries). Le groupe Canal+ a aussi mis en place de nouvelles offres incluant Disney+ (voir tous les packs ici).

Le service est disponible sur plusieurs plateformes :

application iOS (iPhone/iPad et Apple TV)

application Android et Android TV

Fire TV d’Amazon

Smart TV de LG et Samsung

Box Roku

Chromecast

Consoles Xbox One et PlayStation 4

Le catalogue comprend plus de 500 films et plus de 150 séries pour le plus grand plaisir des fans de Disney. Bien entendu, vous retrouverez les contenus Marvel, les classiques de Disney (La Bande à Picsou…), les docus National Geographic, la saga Star Wars, et bien plus encore.

Vous pouvez vous faire une idée du service en profitant des 7 jours d’essai, avant de passer à l’abonnent mensuel ou annuel.

Les utilisateurs ont la possibilité de créer jusqu’à 7 profils d’utilisateur. Chacun aura droit à son propre avatar, ainsi qu’à ses recommandations personnalisées. Disney+ propose également des profils « enfant » avec des contenus adaptés, tout comme l’interface.

Pour ce qui est de la 4k, il vous faudra patienter jusqu’à la fin du confinement, afin d’éviter la congestion des réseaux. Disney+ rejoint ainsi Netflix, Prime Vidéo et d’autres lesquels ont réduit la qualité de leurs contenus durant cette période.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur Disneyplus.com pour vous inscrire.