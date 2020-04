Apple a publié une nouvelle vidéo qui offre un aperçu des coulisses de sa série “Amazing Stories” disponible sur Apple TV+.

La série, par les producteurs exécutifs Steven Spielberg, Edward Kitsis et Adam Horowitz, est une réinterprétation de la série d’anthologie de 1984. Elle transporte les personnages de tous les jours dans des mondes d’émerveillement et d’imagination. Chaque épisode est donc à part entière, à l’exception d’un seul fil conducteur : transporter des personnages communs vers des mondes fantastiques, où l’imagination règne et les possibilités sont infinies.

La vidéo raconte certains aspects de la réalisation de cette série :

Les cinq épisodes de la première saison d’Amazing Stories sont déjà disponibles sur Apple TV+. La série se nourrit de hauts et de bas, avec certains épisodes réussis et d’autres beaucoup moins.

Et vous, avez-vous vu les épisodes ? Qu’en avez-vous pensé ?