Plusieurs utilisateurs ont rencontré des pannes du système d’exploitation suite à la récente mise à jour vers macOS Catalina 10.15.4.

Le problème de plantage semble être plus évident lorsque les utilisateurs tentent de transférer des fichiers volumineux. Selon SoftRAID, il s’agit d’un bug sur lequel Apple travaille déjà :

« Le problème est rencontré dans plusieurs scénarios, y compris sur les disques Apple, mais il est plus probable lorsqu’il existe de nombreux threads d’E/S. Nous pensons que c’est un problème de filetage. Ainsi, alors que les volumes SoftRAID sont les plus affectés (il est désormais difficile de copier plus de 30 Go de données à la fois), tous les systèmes sont affectés.

Dans notre rapport de bug à Apple, nous avons utilisé une méthode pour reproduire le problème avec uniquement des disques au format Apple. »

Plusieurs utilisateurs de macOS 10.15.4 ont également connu des plantages après avoir activé leur Mac à partir du mode veille, avec un redémarrage automatique du système d’exploitation.

Pour le moment, Apple n’a publié aucune déclaration à ce sujet. Et vous, rencontrez-vous des problèmes similaires avec votre machine ?