D’après les infos obtenues par 9to5Mac, Apple est sur le point de mettre d’acquérir NextVR, une entreprise spécialisée en VR.

NextVR, basé dans le comté d’Orange, en Californie, possède des décennies d’expérience dans l’offre d’expériences de réalité virtuelle liées au sport et au divertissement. À l’heure actuelle, la société propose des expériences VR pour visualiser des événements en direct sur les casques créés par Sony pour PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft et Lenovo.

De plus, NextVR a également créé une technologie brevetée qui optimise les flux vidéo. La société utilise cette technologie pour prendre en charge des flux vidéo de haute qualité lors d’événements sportifs et musicaux diffusés sur les différents casques VR pris en charge. NextVR, qui détient plus de 40 brevets technologiques au total, a conclu des accords avec la NBA, Fox Sports, Wimbledon et d’autres partenaires pour la musique live et les événements sportifs.

Cependant, au début de 2019, l’entreprise n’a pas réussi à obtenir un nouveau cycle de financement. Cela a entraîné une réduction de 40% des effectifs. L’attention de NextVR limitée seulement à la réalité virtuelle était considérée comme une limite et un risque, compte tenu de la montée en puissance de la réalité augmentée.

Apple devrait acquérir NextVR pour environ 100 millions de dollars, se concentrant sur la réalité augmentée. Apple serait en effet beaucoup plus intéressée par les technologies de gestion de flux vidéo que par celles directement liées à la réalité virtuelle.

L’acquisition devrait être finalisée dans les prochaines semaines.