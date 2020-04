Envie d’un peu d’aventure pendant cette période de confinement ? Eh bien, laissez-vous tenter par Legend of the Skyfish 2 tout juste débarqué sur Apple Arcade.

Dans ce titre, vous incarnez une héroïne prête à combattre différentes créatures sans scrupule. Armez de votre canne à pêche de combat, c’est à vous qu’il revient de ramener la paix. Bien sûr, d’autres armes sont disponibles telles que un marteau, une épée ou encore une faux.

« Cent ans se sont écoulés depuis que le héros connu sous le nom de Little Red Hook a mis fin au règne de terreur de Skyfish, le Seigneur des mers profondes … et maintenant, la paix que la civilisation a tant lutté pour se construire, est à nouveau en danger.

Découvrez une histoire passionnante alors que vous voyagez dans un monde plein de personnages intrigants et de pièges sournois. Explorez des paysages magnifiques et des donjons mystérieux tout en battant des créatures abyssales mutantes. »

Fonctionnalités :

Mécanique de grappin unique

Terminez des quêtes en voyageant dans un monde 2.5D peint à la main

Système de combat efficace avec 3 options d’armes: épée, marteau et faux

Utilisez différents types de leurres pour vaincre vos ennemis à distance

Combats de boss épiques

Collectez des matériaux et fabriquez vos propres armes et armures dans les forges de la ville

Legend of the Skyfish 2 est disponible gratuitement sur l’App Store. pour les abonnés d’Apple Arcade. Le prix est de 4,99€/mois et donne accès à plus d’une centaine de jeux. Notez que tous les titres proposés sur Arcade sont sans achat intégré.