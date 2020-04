LG indique que la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit arrivera sur certains téléviseurs intelligents 2018 d’ici octobre.

Parmi les modèles concernés, il y a Smart TV LG 2018 avec les abréviations SK et UK dans le nom. Il y a également les modèles OLED avec des abréviations allant de B8 à Z8. Rappelons que le support d’AirPlay 2 et de HomeKit était déjà arrivée sur certains modèles plus récents.

Avec la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit, les nouveaux téléviseurs LG peuvent être contrôlés via l’application Home sur iPhone, iPad ou Mac. Nous pouvons donc demander à Siri ou utiliser les commandes de l’application pour allumer et éteindre le téléviseur, modifier les entrées et automatiser autres fonctions. Avec la prise en charge de l’automatisation, les appareils AirPlay 2 peuvent être configurés pour faire des choses comme jouer de la musique lorsque vous rentrez chez vous ou l’arrêter lorsque vous sortez.

La mise à jour du firmware de ces téléviseurs intelligents arrivera en octobre.