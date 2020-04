Dans un mail interne obtenu par Bloomberg, Deirdre O’Brien Senior Vice President Retail + People, a confirmé que les Apple Store US ne rouvriront pas avant le mois de mai.

La réouverture se fera au compte-gouttes. Deirdre a déclaré qu’Apple « continue de surveiller les conditions locales de chaque installation Apple sur une base quotidienne ». D’ajouter que la société prendra « des décisions de réouverture sur la base d’examens approfondis et réfléchis et des dernières directives des gouvernements locaux et des experts en santé publique ».

D’ici là, le télétravail des employés reste donc en place au moins jusqu’au début du mois de mai.

Reste à savoir si une telle décision s’appliquera dans d’autres parties du monde. Probablement qu’Apple prendra sa décision en se basant sur les recommandations de chaque pays.