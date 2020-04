Apple a également accidentellement confirmé le lancement imminent de ce qui sera probablement le nouvel iPhone SE 2020.

9to5Mac a découvert de nombreux détails sur cet iPhone pas cher, depuis le nom jusqu’aux fonctionnalités et couleurs disponibles.

La première confirmation vient directement de l’Apple Store en ligne. Sur la page officielle de l’écran de protection Belkin pour iPhone 8, le nom iPhone SE est également apparu pendant quelques instants. 9to5Mac a confirmé que ce sera le nom du nouvel iPhone économique d’Apple : pas d’iPhone SE 2, pas d’iPhone 9. Simplement, l’iPhone SE. Le libellé a été supprimé après quelques minutes, mais quelqu’un a réussi à prendre une capture d’écran

Apple a donc décidé d’utiliser le même nom que la première génération de 4 pouces présentée en 2016. Quant aux fonctionnalités matérielles, l’iPhone SE 2020 avec écran de 4,7 pouces devrait utiliser le même processeur A13 vu sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Et le design sera identique à celui de l’iPhone 8.

Quant aux couleurs, Apple proposera les variantes en blanc, noir et PRODUCT (RED). Cinq coques iPhone SE devraient également être disponibles à partir d’aujourd’hui : silicone noir, silicone blanc, cuir rouge, cuir noir et cuir bleu nuit.

L’iPhone SE 2020 sera disponible en 64 Go, 128 Go et 256 Go. Des doutes subsistent quant au prix, même si l’on parle de 399 $ pour le modèle de base à partir de 64 Go. Cet appareil devrait également prendre en charge Express Card et CarKey.

L’annonce officielle est prévue pour aujourd’hui.