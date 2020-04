Facebook a lancé l’application Messenger officielle sur le Mac App Store, avec des fonctions très similaires à la version mobile.

Messenger pour macOS permet aux utilisateurs de discuter avec leurs amis à la fois verbalement et via des appels audio et vidéo. Bien sûr, il est également possible de créer des chats de groupe.

L’application est multiplateforme et vous permet de rester en contact même avec les utilisateurs qui utilisent des PC Windows et des appareils iOS ou Android. L’application Mac prend également en charge le mode sombre.

Une fois installé, Messenger pour Mac se connecte automatiquement à votre compte. Les chats se synchroniseront en temps réel entre les versions mobile et desktop.

Facebook Messenger est disponible gratuitement sur le Mac App Store.