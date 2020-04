Marre de la version papier de l’Attestation de déplacement ? Bonne nouvelle, Christophe Castaner annonce que la version numérique sera disponible le 6 avril.

Cette version numérique ne sera pas proposée via une application, mais à l’aide d’un QR Code. Le formulaire sera accessible sur le site du ministère de l’Intérieur et du gouvernement. C’est ici que vous remplirez tous les champs nécessaires pour être autorisé à sortir. Ensuite, un QR Code sera généré. Celui-ci sera demandé pour être scanné par les forces de police en cas de contrôle. Bien entendu, cette attestation numérique sera accessible depuis votre smartphone. Vous n’aurez donc plus l’obligation d’imprimer l’attestation ou d’en remplir une sur papier libre.

« À partir de lundi, nous mettons en place une attestation numérique en complément du dispositif papier. Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l’Intérieur et du gouvernement. Désormais, les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil », a déclaré le ministère.

Christophe Castaner a également évoqué l’absence d’une application dédiée à l’attestation de déplacement numérique. La raison est liée au risque de piratage des données, et donc à la confidentialité des utilisateurs.