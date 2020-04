Apple s’apprête à lancer une nouvelle option dans les rapports financiers des développeurs sur l’App Store Connect.

Comme confirmé dans un article sur son Developer blog, Apple explique que la nouvelle option sur l’App Store Connect montrera aux développeurs plus de détails sur leurs revenus :

« Depuis avril 2020, vous pouvez obtenir plus de détails sur le produit final et les achats intégrés de votre application, y compris les dates de transaction et de règlement pour les achats, ainsi que l’état ou la province pour les transactions aux États-Unis et au Canada. Téléchargez simplement le rapport “Tous les pays ou régions” dans l’App Store Connect. »

Le changement sera actif pour tout le monde dans les prochaines heures.