Tout comme Intel l’a annoncé au CES 2020, la barrière des 5 GHz a été surmontée avec les nouveaux processeurs portables de 10e génération de la série H.

Cette vitesse d’horloge peut être dépassée grâce aux nouveaux processeurs Intel Core i7 à six et huit cœurs qui atteignent jusqu’à 5,1 GHz (vitesse de boost) sur un seul cœur, et avec le nouveau processeur Intel Core i9-10980HK octa-core qui atteint 5,3 GHz.

Surmonter la barrière des 5 GHz est un résultat remarquable, mais évidemment, ces puces de la série H sont conçues pour les machines de jeux et non pour les ordinateurs portables où l’efficacité de la batterie est primordiale. Avec ces nouveaux processeurs Intel, nous pouvons nous attendre à des performances 44% supérieures dans Assassin’s Creed Odyssey à 1080p à des paramètres élevés, par rapport au Core i7-7700HQ de trois ans. Et le nouveau Core i9 haut de gamme est même 54% plus rapide dans Red Dead Redemption 2, par rapport au i7-7820HK.

Les processeurs de la 10e génération de la série H incluent également de nouvelles fonctionnalités utiles, telles que Thermal Velocity Boost, qui peut augmenter la vitesse d’horloge de 200 MHz si la température du processeur est inférieure à 65°C. Il existe également un outil d’overclocking appelé Speed ​​Optimizer et Turbo Boost Max 3.0 qui pousseront les charges de travail vers les cœurs plus rapides de la puce. Adaptix Dynamic Tuning, d’autre part, aidera à produire toute la puissance possible en fonction des variables thermiques en temps réel de notre système. Une autre nouvelle très importante est que toutes les puces prendront en charge les mémoires RAM DDR4-2933.

Avec ces nouveaux processeurs, Intel est en concurrence directe avec les nouveaux processeurs de la série AMD Ryzen 4000, qui offrent également jusqu’à huit cœurs, mais avec une vitesse d’horloge maximale inférieure, qui s’arrête à 4,4 GHz.

AMD, cependant, utilise une nouvelle architecture 7 nm, ce qui les rend plus économes en énergie, et comprend également des GPU Radeon Vega octa-core, beaucoup plus puissants que les anciens GPU UHD d’Intel.

Seront-ils montés un jour sur la gamme Mac ?