Aux États-Unis, l’application Prime Video d’Amazon permet depuis quelques jours d’acheter et de louer du contenu vidéo sur iPhone, iPad et Apple TV. Cette nouvelle fonctionnalité vient juste au moment où Apple a annoncé que certains services d’abonnement vidéo n’auront plus à payer les 30% de commission pour les achats intégrés.

Avant ce changement, les utilisateurs qui souhaitaient acheter du contenu vidéo sur Prime Video étaient transférés de l’application vers le site Web. Amazon a ainsi évité de payer à Apple la commission de 30% sur les achats intégrés. À partir d’aujourd’hui, au moins aux États-Unis, la situation a changé. Désormais, il est possible d’effectuer des achats directement à partir de l’application Prime Video.

Amazon profite en fait d’une nouveauté importante, expliquée par Apple elle-même :

« Apple a un programme établi pour les fournisseurs d’abonnement vidéo pour fournir un certain nombre d’avantages aux consommateurs tels que l’intégration avec l’application Apple TV, la prise en charge d’AirPlay 2 et Siri, les applications tvOS, la recherche universelle et beaucoup plus. Sur des applications de qualité comme Amazon Prime Video, Altice One et Canal+, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’acheter ou de louer des films et des séries télévisées en utilisant le mode de paiement associé à leur abonnement vidéo existant. »

En règle générale, Apple facture une commission de 30% pour tous les achats et abonnements intégrés à l’application, avec un pourcentage descendant à 15% sur les abonnements d’une durée supérieure à un an. Pour compenser la surcharge réelle de l’App Store, certains éditeurs d’applications, tels que Google et Spotify, facturent un peu plus pour les abonnements et les achats intégrés traités par Apple.

De cette façon, cela améliore également l’expérience utilisateur, car bon nombre de ces services ont préféré effectuer l’achat sur leurs sites Web et non dans l’application.