Apple cherche à améliorer le gestionnaire de mots de passe du trousseau iCloud, à tel point qu’iOS 14 apportera plusieurs innovations. Il serait notamment question de l’intégration de l’authentification à deux facteurs et plus encore.

iOS et macOS ont une fonction appelée iCloud Keychain, chargée de stocker tous les mots de passe et cartes de crédit de l’utilisateur. Cependant, par rapport aux applications concurrentes telles que 1Password et LastPass, il manque certaines fonctionnalités importantes, des lacunes qui seront comblées avec iOS 14.

Apple testerait certaines modifications importantes du trousseau iCloud sur iOS 14. Par exemple, les utilisateurs seront avertis lorsque le même mot de passe est réutilisé. Cela permettra d’éviter de l’utiliser sur plusieurs sites pour des raisons de sécurité. La réutilisation de mots de passe est l’une des plus grandes vulnérabilités. Si une base de données de mots de passe est exposée, les pirates testent les mêmes mots de passe pour tenter d’accéder à d’autres comptes en ligne.

En outre, sur la base du code iOS 14 divulgué, il semble y avoir une nouvelle méthode pour enregistrer les mots de passe via une authentification à deux facteurs. Cela signifie que nous pourrons accéder à des sites compatibles avec cette technologie en utilisant uniquement le trousseau iCloud, sans SMS, e-mail ou autres méthodes moins sécurisées.

Cette méthode pourrait être un grand succès pour des services tels que 1Password ou similaire. En effet, ces derniers ne sont généralement utilisables qu’en souscrivant à un abonnement. Quant au service d’Apple, il sera gratuit pour ceux qui possèdent un appareil de l’entreprise.

Que pensez-vous de ces possibles nouveautés du trousseau iCloud d’Apple ? Abandonnerez-vous 1Password ou autres ?