Apple a récemment publié la bande-annonce de “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth”, un court métrage qui sera présenté le vendredi 17 avril, quelques jours avant le Jour de la Terre.

Le court métrage d’animation est basé sur le livre pour enfants le plus vendu d’Oliver Jeffers du même nom et sera raconté par Meryl Streep.

À la veille du Jour de la Terre, un jeune garçon de sept ans apprend les merveilles de la planète grâce à ses parents. Le grand casting d’acteurs de voix comprend Chris O’Dowd, Ruth Negga, Jacob Tremblay et Meryl Streep.

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” rejoint plusieurs programmes pour enfants déjà sur le service de streaming Apple TV+, dont “The Phantom Writer”, “Helpsters” et “Snoopy in space”.