Tous les appareils mis à jour vers iOS 13.4 ou macOS 10.15.4 ne peuvent plus effectuer d’appels audio et vidéo via FaceTime vers des appareils sous iOS 9.3.6 et versions antérieures.

Comme indiqué par plusieurs utilisateurs, les iPhone et iPad sous iOS/iPadOS 13.4, ainsi que tous les Mac sous macOS 10.5.4, ne peuvent pas appeler Facetime vers des appareils sous iOS 9.3.6 ou versions antérieures.

Apple recommande de mettre à jour les appareils vers la dernière version disponible, mais l’iPad 2, l’iPad de troisième génération, l’iPhone 4S, l’iPad mini de première génération, l’iPod touch de cinquième génération et les modèles précédents prennent en charge iOS jusqu’à la version 9.3.5 ou 9.3.6.

Les appareils exécutant iOS 13.3.1 sont toujours en mesure d’émettre et de recevoir des appels Facetime depuis les iPhone et iPad sous iOS 9. Il n’est donc pas clair si la limitation sur iOS 13.4 est un bug ou un choix délibéré d’Apple.

Cette limitation a un impact majeur en cette période de confinement. De nombreux utilisateurs utilisent en effet Facetime pour rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Nous verrons si Apple apportera des réponses à ce sujet prochainement. S’il s’agit d’un bug, on peut s’attendre à une correction dans la prochaine mise à jour logicielle.