Foxconn a déclaré aux investisseurs que le prochain “iPhone 12” sera prêt à temps pour la date initialement fixée par Apple. En effet, le fournisseur confirme à nouveau qu’il n’y aura pas de problèmes de production particuliers.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs contradictoires ont vu le jour. Entre ceux qui ont parlé d’une retard de deux mois et ceux qui ont nié ces rumeurs, la situation est aujourd’hui plus claire. La confirmation officielle arrive directement de ceux qui produisent ces iPhones. Foxconn a rassuré les investisseurs, déclarant que l’iPhone 12 sera disponible à l’automne. Cela signifie que les nouveaux smartphones 5G d’Apple seront commercialisés entre fin septembre et début octobre.

Foxconn a repris ses activités en Chine après plusieurs semaines d’arrêt causé par la pandémie du coronavirus.