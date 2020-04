Apple a marqué un coup important pour améliorer son application Plans, précisément pour la navigation dans les espaces clos.

La société basée à Cupertino a en effet officiellement conclu un accord avec la start-up Dent Reality, société spécialisée dans la navigation Indoot via la réalité augmentée. Ce partenariat a ainsi permis à Apple de pouvoir assimiler les technologies mises en œuvre par la start-up et les porter à l’avenir dans Plans pour offrir une navigation intérieure précise et en réalité augmentée.

Announcement: We’re now an official partner with Apple Indoor Maps, for providing indoor AR navigation!

We’re currently setting up projects for later this year. Get in touch!https://t.co/q0jYaUnJHGpic.twitter.com/aBrmvAEhLX

— Dent Reality (@DentReality) March 31, 2020