Apple a annoncé qu’elle avait acquis la célèbre application de prévisions météorologiques Dark Sky. Des changements sont donc à venir dans l’application Météo sur iOS.

Le designer Parker Ortolani n’a pas perdu de temps et a créé un concept qui imagine à quoi ressemblerait l’application Apple Weather, en la repensant en fonction de Dark Sky.

Dark Sky est connu pour fournir des informations détaillées sur les prévisions météorologiques, avec des données mises à jour par minute, des cartes avancées, des notifications en temps réel et plus encore. L’idée est de montrer comment Apple peut tirer parti de toutes ces données avec une toute nouvelle application Météo pour iOS.

Ortolani imagine un design épuré sans les arrière-plans colorés et animés introduits par Apple en 2013 avec iOS 7. Au contraire, l’application Météo s’adaptera automatiquement en fonction du thème clair ou sombre activé dans le système. La vue principale afficherait des prévisions météorologiques plus détaillées avec une projection des précipitations sur le graphique, ainsi qu’un radar cartographique avec des données de température, de précipitations et de vitesse du vent.

Une autre caractéristique intéressante est le système de notification des prévisions météorologiques, une fonction très utile qui empêchera les utilisateurs d’avoir à ouvrir l’application en continu.

Une chose à noter est que l’application Météo native d’Apple n’est disponible que pour iPhone et Apple Watch, tandis que Dark Sky est également disponible pour iPad. Cette acquisition pourrait être l’occasion de rendre l’application disponible sur plusieurs plateformes comme iPadOS et même macOS grâce à la technologie Catalyst.

Que pensez-vous ce concept ? Aimeriez-vous voir ce design dans iOS 14 ?