Microsoft a dévoilé la nouvelle application Family Safety qui sera bientôt disponible pour iOS et Android dans le cadre du package Microsoft 365.

Microsoft Family Safety permettra d’améliorer la sécurité et la surveillance des êtres chers. L’application inclura des fonctionnalités telles que le partage de position, les rapports d’activité et bien plus encore. Cette app fait partie des nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365, le package de services précédemment appelé Office 365.

Microsoft explique que l’objectif de l’application Family Safety est d’aider les utilisateurs à “rester en sécurité dans le monde réel”. Par exemple, les parents sauront toujours où se trouvent leurs enfants, mais aussi quand ils arrivent ou quittent un endroit. Il existe également des fonctions pour améliorer la sécurité du conducteur, en envoyant des notifications sur la vitesse maximale atteinte, la vitesse moyenne, des avertissements en cas de freinage brusque et ainsi de suite. De cette façon, les parents disposeront d’une série de statistiques sur les habitudes de conduite de leurs enfants.

Family Safety vous permet aussi de limiter l’utilisation de votre smartphone et d’avoir des rapports sur les applications et sites visités. L’application sera disponible dans les prochaines semaines sur l’App Store.

Certaines fonctions sont déjà présentes dans Screen Time qui, avec iOS 14, améliorera encore plus ses systèmes de surveillance.