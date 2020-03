L’iPhone 9 (ou iPhone SE 2) commence sérieusement à se confirmer, encore ce soir, avec la découverte de 9to5Mac dans le code d’iOS 13.4.5.

Tout d’abord, la première bêta d’iOS 13.4.5 révèle des traces d’un nouvel iPhone doté de Touch ID. Comme il ne peut être question de l’iPhone, l’iPhone 9 est donc le plus probable. De plus, 9to5Mac note la présence de l’API CarKey compatible avec Touch ID, alors que jusqu’ici il n’était question que d’une compatibilité avec Face ID (dans le code d’iOS 14).

Pour rappel, CarKey est la future API qui permettra de déverrouiller une voiture ou encore de la démarrer à l’aide de son iPhone ou Apple Watch.

Le code d’iOS 13.4.5 met également en évidence une compatibilité avec Express Transit :

« Comme nous l’avons indiqué précédemment, CarKey peut être utilisé sans authentification biométrique via la technologie Express Transit Card, même lorsque le téléphone est déchargé. Bien que le mode Express Transit soit disponible sur iPhone 6s et versions ultérieures, son utilisation avec réserve de marche ne fonctionne qu’avec les modèles iPhone XR, iPhone XS et iPhone 11.

iOS 13.4.5 indique clairement qu’il existe un modèle d’iPhone avec Touch ID intégré compatible avec les cartes CarKey et Express Transit avec réserve de marche. Comme l’iPhone 8 ne possède pas cette combinaison de fonctionnalités, ce code fait probablement référence au nouvel iPhone 9 qui avait déjà fui dans le code iOS 14. »

Sur une autre ligne de code de la bêta d’iOS 13.4.5, Apple a ajouté le message suivant : « Votre appareil ne prend pas en charge la clé de voiture ». Cela signifie probablement que les anciens modèles d’iPhone ne seront pas capables de profiter de la fonction CarKey.