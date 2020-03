Malgré des rumeurs contradictoires ces derniers jours, Apple a clarifié sa position concernant le paiement des travailleurs contractuels.

En fait, Apple s’est engagée à payer tous les employés contractuels, qui comprennent le personnel de nettoyage, les chauffeurs de navette, les jardiniers, les gardiens et des centaines d’autres entrepreneurs qui travaillent principalement près de l’Apple Park.

Ces derniers jours, la rumeur s’était répandue que toutes ces personnes ne seraient plus payées et n’auraient plus de soins de santé. La firme californienne a démenti cette nouvelle. La porte-parole de l’entreprise, Kristin Huguet, a en effet confirmé que tous les travailleurs contractuels seront payés pendant les jours de fermeture forcée d’Apple Park : « Nous travaillons avec tous les syndicats pour garantir que les travailleurs contractuels soient payés en ces temps difficiles. »

Même le PDG de la compagnie de bus Matt Brown a déclaré qu’Apple s’était engagée à payer les salaires d’environ 140 chauffeurs, préposés à l’entretien et opérations pour la gestion des navettes.

Excellente nouvelle pour tous ces travailleurs qui auraient risqué de rester chez eux sans salaire pendant plusieurs semaines.