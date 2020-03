Envie de craquer sur le nouveau MacBook Air ? Après une disponibilité chez Apple, voilà que la nouvelle machine portable arrive à la Fnac et sur Amazon.

Les avantages du modèle 2020 sont le nouveau clavier ciseaux, et bien sûr le stockage qui a été doublé sur la version de base. Ce dernier passe de 128 go à 256 Go, accompagné du processeur Intel i3 et de 8 Go de RAM. Le tout pour un prix de 1 199,99 €.

› MacBook Air 2020 Intel Core i3, 8 Go de RAM, SSD 256 Go : à partir de 1199,99 € (Fnac)

› MacBook Air 2020 Intel Core i3, 8 Go de RAM, SSD 256 Go : à partir de 1199,99 € (Amazon)

Alors si vous avez un vieux MacBook ou pas assez performant, c’est peut-être le moment de vous laisser tenter. À ce propos, vous trouverez d’autres modèles plus puissants, mais aussi un peu plus chers, sur les mêmes boutiques. En suivant nos liens, vous verrez chacun des configurations.