Un nouveau rapport Bloomberg décrit en détail comment Apple s’adapte au travail intelligent et que plusieurs nouveaux produits sont toujours en développement.

Apple continue de développer de nombreux nouveaux produits qui pourraient être lancés cette année : un HomePod et une nouvelle Apple TV, de nouveaux iPad bon marché, une nouvelle Apple Watch et un nouvel iMac.

Le rapport ne se concentre pas sur les spécifications, mais sur le fait que le développement de produits se poursuit malgré le fait que les employés travaillent à domicile :

« Apple n’a pas interrompu le développement des futurs appareils. La société travaille sur de nouvelles versions du haut-parleur HomePod, du boîtier Apple TV, du MacBook Pro, de nouveaux iPad bon marché, d’une nouvelle Apple Watch et d’un nouvel iMac. »

L’objectif principal du rapport d’aujourd’hui est de parler de la nouvelle culture d’Apple du travail à distance. Par exemple, les employés utilisent non seulement les services de communication Apple, mais également des applications telles que Slack :

« Les réunions se poursuivent par téléphone et vidéoconférence. Apple exige des employés qu’ils communiquent via leur service FaceTime, l’application Slack Technologies Inc. et Jabber ou WebEx de Cisco Systems Inc. afin de maintenir la confidentialité. Pour le partage de fichiers, Apple limite les communications uniquement à sa productivité Salesforce.com Inc. et à sa suite d’applications Quip and Box. »

Bloomberg réitère également que l’iPhone 12 devrait arriver cet automne, sans retard, tandis que des versions logicielles telles que iOS 14 et watchOS 7 sont actuellement en développement :

« Dans le cadre de l’organisation du travail à domicile, Apple a limité le nombre d’employés pouvant apporter les futures versions du logiciel à la maison, y compris la prochaine version d’iOS et iPadOS. Comme pour le matériel, les employés travaillant sur des logiciels non modifiés, tels que le prochain iOS 14, ont besoin de l’approbation des plus hauts niveaux de l’entreprise. »

Apple autorise également les ingénieurs matériel à apporter à la maison des prototypes de futurs appareils tels que le nouvel iPhone. Début mars, contrairement à ses pratiques habituelles, Apple a commencé à autoriser les ingénieurs à ramener à la maison les premières versions des futurs appareils pour continuer à travailler pendant la période de confinement. Auparavant, l’entreprise n’autorisait que certains employés à ramener ces types d’appareils de test à la maison.

Enfin, il semble qu’Apple organise un concours pour que les employés partagent leur poste de travail à domicile. Pour détendre l’ambiance dans cette période quelque peu traumatisante, Apple a lancé un concours pour les employés : partagez des photos de leurs lieux de travail depuis leur domicile. La dernière directive d’Apple est la suivante : « Si vous travaillez sur quelque chose de confidentiel, veuillez le garder hors de l’image. »