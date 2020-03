Malgré l’impossibilité d’aller au studio pour diffuser le Today Show en raison de l’épidémie du coronavirus, le personnel de NBC a réussi à diffuser le programme en direct grâce à l’aide de l’iPhone et de l’iPad.

L’urgence sanitaire a contraint de nombreuses entreprises à laisser leurs employés à la maison et à s’organiser pour continuer à exercer leurs activités. Certains de ces emplois sont assez faciles à gérer même à domicile, mais pour les chaînes de télévision, la situation est un peu plus complexe.

Al Roker, présentateur de l’émission “The Today Show”, a expliqué comment il s’était organisé avec le personnel de NBC pour continuer à offrir aux téléspectateurs de nouveaux épisodes diffusés en direct. Et le résultat a été au rendez-vous, car peu ont remarqué les différences lors de la diffusion en direct. Roker a créé son poste de travail à l’extérieur de la maison, avec deux iPhone, un iPad, deux microphones (iRig et Sennheiser) et un panneau lumineux LED.

Un iPhone 11 Pro a été utilisé comme caméra principale, tandis que le second iPhone a été utilisé comme appareil de “retour”. Grâce à l’application LiveU, le flux en direct de l’iPhone a été envoyé directement aux serveurs de NBC, tandis que l’iPhone “de retour” montrait des clips et des flux vidéo fournis par la production. Cela a également permis à Roker d’avoir un contact visuel avec les autres membres de l’équipe. En plus des deux iPhone, le présentateur a également utilisé un iPad comme “prompteur”.

Compte tenu de la qualité vidéo offerte par la caméra de l’iPhone, ainsi que de la fiabilité d’un service comme LiveU, le résultat était pratiquement parfait.