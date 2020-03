Le nouveau RPG PvP au tour par tour, Disney Sorcerer’s Arena, est disponible gratuitement sur l’App Store.

Dans ce titre, vous retrouverez tous les visages les plus connus de la scène Disney. Pour gagner un défi, vous devrez créer une équipe, développer la bonne stratégie pour tirer le meilleur parti de votre adversaire. Afin de créer une tactique gagnante, vous pouvez profiter de nombreux personnages Disney, chacun avec des compétences et des caractéristiques uniques, et obtenir la synergie de jeu parfaite.

Le jeu inclut un mode multijoueur et un mode de combat, où vous devrez être en mesure de vaincre toutes les équipes adverses avec un niveau de difficulté toujours croissant. Vous aurez également la possibilité de rejoindre un vrai club pour participer à des combats de groupe épiques et des événements quotidiens.

Le jeu est disponible gratuitement pour tous les iPhone, iPad et iPod touch équipés d’iOS 11 ou version ultérieure. Des achats intégrés sont également présents pour accélérer la progression du jeu. Si vous êtes un amoureux du monde Disney, vous ne pouvez pas passer à côté de ce titre.

Disney Sorcerer’s Arena est disponible gratuitement sur l’App Store.