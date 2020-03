Apple a mis en place un nouveau site dédié au dépistage du #Covid19, lequel s’accompagne d’une application pour les US.

Grâce à l’outil en ligne, et l’app, Apple propose aux utilisateurs une série de question permettant d’identifier les personnes infectées. S’en suit de nombreux conseils lés aux symptômes eux-mêmes, à la distanciation sociale, l’isolement des personnes, ou encore les contacts des services de santé. Tout cela a bien évidemment du sens, dans la mesure où la pandémie du coronavirus a augmenté de façon exponentielle aux États-Unis les 24 dernières heures.

Le site Web peut être consulté à l’adresse suivante : apple.com/covid19. Quant à l’application, elle est accessible ici : Apple COVID-19.

Pour l’heure, cet outil en ligne et l’app s’adressent seulement aux américains. On ne sait pas si Apple compte proposer quelque chose similaire en France et ailleurs dans le monde.