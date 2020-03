L’un des jeux vidéo les plus emblématiques arrive sur iOS. Il s’agit de Missile Command: Recharged, une réinterprétation du titre Atari classique maintenant disponible sur l’App Store.

Ce jeu vous plaçait aux commandes de bases militaires afin de les défendre en combattant des missiles adverses grâce à la puissance de feu sous votre contrôle. Le jeu était structuré en différents niveaux, avec une difficulté croissante capable d’apporter un niveau de défi considérable.

Désormais, il revient est maintenant sur mobile, mais sous une toute nouvelle apparence. L’édition Recharged est en fait une réinterprétation du titre arcade, avec une conception graphique et un compartiment de commande plus adaptés aux temps modernes. Ainsi, cela rend le jeu attrayant pour tout le monde. Aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les joueurs de longue date. Évidemment, il existe de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d’améliorer votre arsenal et un compartiment multijoueur. Cela vous permet de défier les joueurs qui se frayent un chemin dans le classement mondial.

Le titre est disponible au format freemium sur l’App Store (avec achats intégrés). Il peut être installé sur tous les appareils Apple équipés d’iOS 11 ou version ultérieure.

Missile Command: Recharged – GRATUIT