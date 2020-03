Une petite nouveauté arrive sur Apple Music concernant l’écran Bibliothèque, avec au premier plan de nouveaux albums et vidéos de nos artistes préférés.

La nouvelle fonctionnalité n’est actuellement active qu’aux États-Unis et devrait arriver bientôt dans le reste du monde. Lorsque Apple Music s’ouvre pour la première fois après l’ajout de cette fonctionnalité, un écran de démarrage explique comment la nouveauté sera structurée.

En pratique, dans l’onglet Bibliothèque, de nouvelles informations dédiées aux albums, chansons et vidéos d’artistes préférés seront affichées en haut. De plus, des mises à jour sur les nouveautés des artistes que nous écoutons le plus seront également affichées.

L’utilisateur peut également personnaliser certains paramètres et spécifier de quels artistes il souhaite recevoir des notifications. Il peut alors les activer ou non depuis l’onglet Bibliothèque.