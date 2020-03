Waze a pris la sage décision de se plier d’elle-même aux règles de confinement que se doivent de respecter chaque français. En effet, la localisation des contrôles policiers a été désactivée le temps du confinement.

Cette décision a été prise pour éviter aux petits malins de profiter de cette fonction pour contourner les contrôles policiers. À noter que plus de 91 000 infractions ont déjà eu lieu en une seule semaine. Le gouvernent français impose des règles de confinement strictes (avec attestation de sortie le cas échéant) de manière à ce que la pandémie du Covid-19 soit maîtrisée le plus tôt possible. Précisons que les chercheurs prévoient qu’on atteindra le pic de personnes affectées par le virus que dans 2 à 3 semaines. Autant vous dire que rester chez soi est la meilleure solution pour éviter toute contamination, en plus de ne pas en rajouter à l’engorgement actuel des hôpitaux.

Si en temps normal, l’application Waze est utile pour éviter les contrôles de police, ce n’est désormais plus cas. Il faudra patienter encore plusieurs semaines avant le retour de cette fonction, après le confinement donc.