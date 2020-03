Apple a publié la version 2.2.2 du firmware de son moniteur Pro Display XDR, ajoutant la prise en charge des modes de référence personnalisés. La fonction nécessite également la présence de macOS 10.15.4.

Dans un nouveau document de support, Apple indique que les utilisateurs peuvent désormais créer des modes de référence personnalisés sur mesure lorsqu’il existe des besoins de flux de travail spécifiques, en sélectionnant parmi différentes options de gamme de couleurs, de point blanc, de luminance et de fonction de transfert SDR.

Pro Display XDR users and lovers – custom reference modes are now available with macOS Catalina 10.15.4 🥳 https://t.co/Mz6TPZWjEW

— Colleen Novielli (@Coll_eenn) March 24, 2020