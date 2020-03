Le jeu “Game of Thrones Au-delà du Mur” est officiellement disponible sur l’App Store, à la fois pour iPhone et iPad.

48 ans avant les événements relatés dans la série télévisée Game of Thrones, Lord Commander Brynden Rivers, mieux connu sous le nom de “Blood Crow”, a disparu alors qu’il s’aventurait au-delà du mur.

Vous devrez recruter de nouveaux gardiens des Sept Royaumes pour construire votre équipe et défendre le mur. Vous pouvez également utiliser l’ancienne magie des barrages et la vue verte pour collecter toutes les versions avec différents costumes de héros tels que Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Melisandre ou Tormund Venom of the Giants. Chaque personnage aura ses compétences spécifiques en combat tactique PvP.

Pour vaincre l’ennemi, vous devrez vous aventurer au-delà du mur, en envoyant d’abord vos corbeaux pour débloquer et améliorer des objets, des tactiques et des compétences, afin de renforcer votre équipe de gardiens de nuit. Vous explorerez la forêt hantée dans les raids de Weirwood à la recherche de connaissances anciennes et vous commencerez à commander des camps dans lesquels vous dirigerez le groupe de héros pour résister aux dangers du Fiumelatte.

Vous pourrez également créer vos propres veilleurs de nuit en envoyant des recrues avec des capacités spéciales lors d’expéditions personnalisées à la recherche de ressources rares et participer à des événements légendaires spéciaux pour recruter des visages familiers et remplir votre codex de puissance. Avec un seul objectif : défendre le mur des attaques constantes des Brutes et protéger les domaines des hommes.

Parmi les personnages que vous pouvez recruter, vous trouverez des arbalétriers des terres occidentales, des scélérats de King’s Landing, des lanciers de Dorne et des guerriers exotiques des villes libres. Vous devrez être bon dans la création de combinaisons d’équipe pour gagner des batailles individuelles, structurées dans un système de grille classique optimisé pour iPhone et iPad. Il vous faudra être stratégique.

Vous serez le successeur du Blood Crow en tant que nouveau Lord Commander et suivez ses pas dans les sombres mystères qui se trouvent au-delà du mur. Vous rencontrerez également de nouveaux personnages tels que le First Ranger Alvar Spyre et Mayla la sorcière des bois dans le cadre de la campagne complète

Game of Thrones Au-delà du Mur est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certains éléments de jeu sont payants.