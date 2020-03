Disponible depuis quelques le nouveau MacBook Air, l’équipe iFixit a déjà procédé au démontage pour les analyses habituelles des composants internes et pour déterminer le degré de réparabilité.

Au-delà des mises à jour apportées par Apple en termes de matériel, la nouveauté la plus intéressante de ce MacBook Air est certainement l’intégration du nouveau clavier à ciseaux déjà vu sur le MacBook Pro 16 pouces, une nouveauté requise par Apple étant donné les problèmes bien connus du claviers précédents avec mécanisme papillon. Évidemment, dans les plans d’Apple, il y a la volonté d’apporter de tels claviers sur toute la gamme MacBook pour étouffer les controverses liées au modèle précédent et défectueux.

Le nouveau clavier, en termes purement dimensionnels, ne représente qu’un demi-millimètre d’épaisseur supplémentaire du produit par rapport à la version précédente et un poids accru qui atteint désormais 1,29 kg. La société a également inclus un dissipateur de chaleur plus grand pour améliorer la gestion de la température ainsi qu’un câblage renouvelé entre la carte mère et le trackpad pour simplifier à la fois la réparation du trackpad lui-même et le remplacement de la batterie intégrée, dont les spécifications restent les mêmes que le précédent modèle.

La nouvelle conception interne permet au nouveau MacBook Air d’obtenir une note de réparabilité de 4 sur 10 grâce à la possibilité de pouvoir remplacer le trackpad et la batterie plus facilement que la génération précédente, malgré le fait que les unités SSD et RAM soient toujours soudées sur la carte mère. Le clavier reste ancré au châssis supérieur du châssis de la machine. C’est pourquoi vous devez démonter l’ensemble de la machine pour procéder à un éventuel remplacement de celui-ci.