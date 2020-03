Ce soir, Tim Cook, le PDG d’Apple, annonce en vidéo qu’Apple fera un don de plusieurs millions de masques aux États-Unis et en Europe. Plus précisément, Apple a prévu 10 millions de masques pour les US, et des millions d’autres pour les pays les plus européens touchés par le Covid-19.

« Fiers de partager, nous avons pu trouver 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus durement touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. »

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020