Adobe invite les utilisateurs à tester la version bêta de sa prochaine application Illustrator conçue pour l’iPad.

Illustrator pour iPad est conçu pour tirer parti de Multi-Touch et de l’Apple Pencil comme méthodes de saisie et matériel. L’application prend également en charge le système de caméra. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d’un croquis dessiné à la main et l’application vous aidera à le transformer en vecteur. Les fichiers sont enregistrés dans Adobe Creative Cloud, vous pouvez donc démarrer un projet sur la tablette et continuer sur le bureau ou vice versa.

Illustrator on iPad beta pic.twitter.com/PRoB9DTPBI — Masahiko YASUI (@Yasutchi) March 24, 2020

Adobe s’est engagé à lancer Illustrator pour la tablette d’Apple courant 2020, mais sans date précise. Les utilisateurs peuvent s’inscrire pour accéder à la version bêta d’ici.