Selon les dernières données de CNBC, Apple a atteint une part de 36,5% du marché des tablettes au quatrième trimestre de 2019. De plus, la demande d’iPad et de MacBook a fortement augmenté ces dernières semaines, probablement pour le urgence de coronavirus qui oblige de nombreuses personnes à rester à l’intérieur.

Au cours des trois derniers mois de 2019, les iPad représentaient 36,5% de l’ensemble du marché des tablettes, contre 29,6% à la même période en 2018. Le résultat a également été atteint grâce au nouvel iPad d’entrée de gamme du septième génération.

En 2020, cependant, les analystes s’attendent à une baisse de 5% du total des livraisons de tablettes. Même si Apple va continuer de confirmer sa position de leader du marché. Au cours des dernières semaines, la demande d’iPad et de MacBook a également augmenté en raison de l’urgence sanitaire liée au coronavirus. Avec de plus en plus de personnes à domicile, beaucoup achètent des appareils pour le travail, les études et le divertissement à domicile.