Alors que le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro ne sera disponible à la vente qu’en mai sur l’Apple Store, il est déjà en précommande sur Amazon.

Pour information, ce Magic Keyboard 2020 est compatible aussi bien avec les nouveaux iPad Pro 2020 qu’avec ceux de 2018. Vous trouverez deux versions de tailles différentes spécialement conçues pour les iPad Pro 11″ et 12,9″ :

› Apple Magic Keyboard (pour 11″ iPad Pro – 2e génération) – Français : 339 €

› Apple Magic Keyboard (pour 12.9″ iPad Pro – 4e génération) – Français : 399 €

Parmi les nouveautés, ce Magic Keyboard 2020 se dote d’un clavier rétroéclairé avec une course de frappe de 1 mm, et bien sûr un trackpad. Le support est également différent et mieux conçu de manière à offrir un très bon confort visuel. L’idée d’Apple est de se rapprocher de l’expérience d’un MacBook. Et sur le côté, on trouve un port USB-C utile pour la charge de l’iPad Pro, mais pas pour le transfert de données.

Les deux claviers seront officiellement disponibles à la vente à compter du 30 mai. Mais rien ne vous empêche de les précommander sur Amazon aujourd’hui, chose qu’Apple ne propose pas sur sa boutique en ligne.