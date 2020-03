Les Apple Glasses pourraient bien être la prochaine révolution d’Apple. L’entreprise travaille en effet dessus depuis plusieurs années, et une sortie d’ici 2022 est envisagée selon DigiTimes.

La réalité augmenté et la réalité virtuelle sont devenues une priorité pour Apple et ses équipes d’ingénieurs. Leur objectif est d’apporter de réelles nouveautés dans le secteur. Pour ce faire, Apple planche sur un casque ou des lunettes AR/VR, c’est encore un peu flou à ce stade.

Il n’est pas exclu que deux produits (casque et lunette) distincts sortent d’une année à l’autre. The Information parlait déjà en novembre dernier d’un casque AR en 2022 et des Apple Classes pour 2023.

L’avenir nous dira si ces deux futurs produits verront réellement le jour dans le commerce. Nous verrons également s’ils seront fonctionnels indépendamment de l’iPhone, c’est-à-dire de manière autonome. Pour l’heure, il reste encore énormément d’interrogations, notamment sur l’expérience qu’Apple compte offrir à ses utilisateurs.