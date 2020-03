Instagram a introduit une série d’innovations pour nous aider à traverser la crise mondiale actuelle liée à la pandémie du coronavirus. Le réseau tente d’aider les utilisateurs à rester en contact, maintenant que la distance sociale est devenue la norme partout dans le monde.

Instagram a annoncé les nouveautés à venir sur Twitter et dans un article de blog ce matin. Tout d’abord, l’autocollant de don a été mis à jour avec une section “nouveau COVID-19” pour permettre aux utilisateurs de partager et de donner facilement de l’argent à des organisations à but non lucratif.

Fonction « Co-Watching »

De plus, pour simplifier la connexion pendant la pandémie, Instagram lance la nouvelle fonction « Co-Watching ». Celle-ci permet à des amis et des proches de naviguer ensemble sur le service. Pour activer la fonction, vous devez démarrer un appel vidéo depuis Direct et appuyer sur l’icône photo présente en bas à gauche de l’interface. De cette façon, vous pourrez regarder tous les contenus enregistrés avec vos amis. Vous verrez également ceux aimés et les messages recommandés.

Les autres modifications sont les suivantes :

Inclure plusieurs ressources pédagogiques dans la recherche Instagram

Ajout d’autocollants pour promouvoir des informations précises

Suppression du contenu et des comptes COVID-19 de la version recommandée, sauf si publiée par un organisme de santé crédible

Créez une stories à partager pour aider ceux qui pratiquent l’aliénation sociale à se connecter avec les autres, en utilisant un autocollant “Stay Home”

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les mises à jour à cette adresse.