Avec l’espionnage, la surveillance, les révélations de la NSA et la vie dans le monde post-Snowden, les libertés en ligne sont rares. Nous avons assisté à une augmentation des cyberattaques qui affectent les utilisateurs de macOS. Cela signifie que vous n’êtes pas protégé uniquement à moins que vous devriez rechercher des méthodes supplémentaires pour protéger votre sécurité. Pendant ce temps, la confidentialité est un problème croissant quel que soit le type d’appareil. Tout cela est la raison pour laquelle obtenir un VPN pour Mac a beaucoup de sens.

Oui, il n’y a pas de solution magique pour vous garder en sécurité en ligne, mais l’utilisation d’un VPN aidera certainement à minimiser les risques.

Un réseau privé virtuel, ou VPN, est une méthode de protection de votre vie privée et de votre sécurité lorsque vous utilisez Internet. Normalement, lorsque vous vous connectez à Internet, votre fournisseur de services Internet pourra voir quels sites vous visitez, surtout si le site Web ne démarre pas avec https qui soit un protocole sûr. Cela signifie que votre activité Internet peut être consultée et enregistrée par votre fournisseur de haut débit, votre opérateur de téléphonie mobile ou votre service de point d’accès wifi. Il en va de même pour quiconque usurpe un hotspot wifi, ce qui est un moyen courant pour les pirates de voler les informations de connexion.

Un problème supplémentaire est que certaines entreprises peuvent limiter l’accès au contenu en fonction de votre situation géographique. Il est possible que vous ne puissiez pas regarder vos émissions de télévision préférées en ligne en raison de restrictions géographiques même vous ne pouvez pas acceder le skype de plus.

Un VPN est une solution uqniue de ces problèmes car il rend impossible pour un FAI ou un opérateur de voir quels sites vous visitez ou ce que vous y faites. Au lieu de vous connecter directement à un site Web ou à un autre service Internet, vous vous connectez à un serveur VPN qui crée un « tunnel » chiffré vers votre destination. Tout ce que votre FAI peut voir, c’est que vous vous connectez au service VPN et c’est tout.

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel VPN, vous devez commencer votre voyage avec PureVPN. C’est l’un des plus efficaces, faciles à installer et doté de multiples fonctionnalités avancées. Il utilise le cryptage 256 bits en utilisant le protocole de sécurité avancés OpenVPN par défaut, plus l’application est livrée avec kill switch et des options de tunneling.

Il vous offre une expérience complète car il est facile d’accès sur tous les appareils installés sur macOS, ce qui rend la vie d’un utilisateur Mac super facile. De plus, si vous avez connecté votre Mac avec une connexion filaire, vous pouvez facilement vous connecter au hotspot avec d’autres appareils avec une protection VPN. PureVPN propose 5 connexions simultanées sur un seul compte, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à votre ordinateur portable, mobile, Smart tv en même temps. De plus, PureVPN offre un service rapide dans 141 pays avec une bande passante illimitée.

Surtout, PureVPN offre des prix très raisonnables pour toute l’année en vous offrant une garantie de remboursement de 31 jours afin que vous puissiez rembourser votre paiement à tout moment en cas d’insatisfaction. Le support client de PureVPN travaille 24h / 24 et 7j / 7 pour résoudre vos problèmes dès qu’ils arrivent.