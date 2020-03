Depuis aujourd’hui, la nouvelle playlist “Get Up! Mix” d’Apple Music offre des chansons à partir de listes de lecture existantes, recommandées et préférées.

Comme l’écrit Apple, cette nouvelle liste de lecture “vous donne la pêche”, étant donné qu’elle proposera principalement des chansons animées tirées de diverses listes de lecture, recommandées par Apple et parmi nos chansons préférées. La playlist “Get Up! Mix” sera mise à jour chaque lundi avec de nouvelles chansons choisies par les éditeurs d’Apple Music.

La liste de lecture est déjà disponible dans la section Pour vous sur Music.