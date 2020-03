Les rumeurs sur la présence d’un capteur ToF sur l’iPhone 12 Pro se succèdent depuis un certain temps. Avec l’officialisation du nouvel iPad Pro 2020 doté du scanner LiDAR, il ne semble plus y avoir de doute. Un nouveau concept d’iPhone 12 Pro a vu le jour lequel est équipé de cette nouvelle technologie.

Apple dit que le capteur LiDAR utilisé sur l’iPad Pro permettra des numérisations 3D précises et détaillées. Voici un exemple en vidéo :

Ce concept conçu par svetapple.sk montre non seulement un concept d’iPhone 12 Pro. De plus, il nous donne également un avant-goût de la nouvelle couleur bleu marine.

C’est un concept très réaliste mais qui ne présente pas trop de nouveautés. En fait, il se concentre principalement sur l’arrière. On y voit toujours la bosse carrée où seront logés les trois objectifs. Et l’ajout d’un quatrième capteur LiDAR n’est pas exclu, avec le flash LED au centre. Cette conception offre une esthétique générale équilibrée et plus agréable à l’œil.

Pour le reste, il n’y a pas de grandes nouveautés. La face avant montre l’encoche classique en haut de l’écran Super Retina XDR de 6,1″. Ce dernier bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le concept affiche d’autres caractéristiques : le processeur Apple A14 Bionic de 3,1 GHz à 5 nm avec co-processeur Apple M14, 6 Go de RAM, 64/256/512 Go de mémoire interne, triple caméra arrière 64 MP + 24 MP (téléobjectif zoom 5X) + 12 MP (ultra grand angle) avec en plus un scanner LiDAR, l’appareil photo Face avant de 12 MP avec Face ID et port USB-Type-C.

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro devraient être commercialisés en septembre. Certains rapports évoquent un éventuel retard causé par l’épidémie du Covid-19. D’autres sources estiment qu’il n’y aura pas de retard. La production de masse aurait repris depuis quelques jours. À voir si ce sera le cas, car la situation peut encore changer d’ici cet automne.