Après l’iPad Pro 2020, c’est au tour du tout nouveau MacBook Air 2020 d’être commercialisé à la Fnac et chez Darty.

Cette nouvelle machine portable vient remplacer la précédente génération et, c’est tant mieux. En effet, ce nouveau MacBook Air 2020 dispose désormais du clavier ciseaux, de plus de stockage de base (256 Go), de 8 Go de RAM et, de meilleures performances, même dans le cas de la petite configuration. Cette dernière est proposée au prix de 1 199 €. Bien sûr, vous trouverez des modèles équipés du processeur Intel i5 quadri-cœur, plutôt que de l’i3 bicœur, au prix de 1 499 €. En revanche, si vous cherchez de l’i7, ou d’autres options, il vous faudra passer obligatoirement par un achat chez Apple. Pour le moment, les configurations personnalisées ne sont pas disponibles chez les deux revendeurs en question.

Les premières livraison sont annoncées pour le 6 avril prochain, date de lancement officiel.