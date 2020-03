Slack publie une nouvelle mise à jour pour son application de bureau qui vise à rendre la navigation dans les différents menus de la plateforme plus facile et plus intuitive.

Tout d’abord, la barre latérale Slack devient beaucoup plus flexible, en particulier pour les utilisateurs ayant des plans Slack payants. Nous pouvons désormais regrouper les canaux, les applications et les messages directs dans des sections imbriquées à l’aide d’une simple action glisser-déposer.

Tous les utilisateurs pourront profiter d’un nouveau grand bouton de numérotation en haut de la barre latérale qui est utilisé pour démarrer une nouvelle conversation, dans n’importe quelle partie de Slack. Lorsque nous commençons à taper le message, Slack affiche l’historique des messages pertinents dans la fenêtre de rédaction pour nous aider à nous référer aux sujets de discussion précédents.

De plus, des liens vers les sections Personnes et Mentions et Réactions de Slack ont ​​été ajoutés à la barre latérale, dans le but de rendre la recherche de membres de l’équipe moins fatigante.

Le champ de recherche en haut de la barre latérale nous permet désormais de découvrir des conversations, des fichiers, des applications clés et plus encore. Il existe également un espace supplémentaire entre les menus, les volets et les préférences et une possibilité supplémentaire de personnaliser la largeur de la barre latérale, dont le but est de rendre la fenêtre Slack beaucoup moins volumineuse. De plus, de nouveaux thèmes arriveront également à l’avenir.

Les nouveautés ont déjà été publiées hier, mais il est possible qu’elles soient actives pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines.