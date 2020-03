Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a invité tous les citoyens européens à limiter l’utilisation des services de streaming vidéo. L’objectif est d’éviter les surcharges des réseaux. De plus, Breton a demandé à Netflix, YouTube, Apple et d’autres acteurs de proposer uniquement du contenu à résolution standard.

Avec le lancement du hashtag #SwitchToStandard, Breton a demandé à tous les citoyens européens de regarder des séries télévisées et des films en streaming uniquement en résolution standard, “pour protéger l’accès de tous à Internet”.

Breton a également appelé les services de streaming, notamment Netflix, Apple TV+ et YouTube, à faire tout leur possible pour éviter de nouvelles demandes de données sur l’infrastructure Internet européenne. L’idée est de bloquer temporairement l’accès à tous les contenus HD et de n’afficher les vidéos qu’en SD.

« Le commissaire Breton a raison de souligner l’importance de garantir le bon fonctionnement d’Internet pendant cette période critique », a déclaré un porte-parole de Netflix au Financial Times. « Nous nous concentrons sur l’efficacité du réseau depuis de nombreuses années, y compris la fourniture gratuite de notre service de connexion ouverte aux entreprises de télécommunications ». La société a également souligné que sa technologie de streaming adaptative peut ajuster la résolution d’une vidéo en fonction de la bande passante disponible dans une zone. Les lois de l’UE sur la neutralité d’Internet empêchent les fournisseurs de services Internet et les opérateurs de restreindre certains services de divertissement.