Pour contrer le blocus provoqué par l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, l’animateur Conan O’Brien a décidé de diffuser son programme à distance depuis son domicile à l’aide de son iPhone.

À travers un message posté sur Twitter, Conan O’Brien annonce qu’à partir du 30 mars il sera les ondes de TBS : « Tout mon personnel travaillera depuis chez moi, je transmettrai depuis chez moi avec un iPhone et mes invités seront connectés via Skype ».

S’adressant à Variety, le producteur exécutif de l’émission, Jeff Ross, a déclaré : « Nous avons du personnel qui veut travailler, qui ne veut pas être non rémunéré et qui veut simplement continuer leur activité. » Étant donné que l’équipe a déjà tourné de petites parties d’émissions passées à l’aide de l’iPhone, il sera possible de faire de même pour l’intégralité de l’épisode de 30 minutes.

Il s’agit du premier cas d’une émission télévisée entière filmée à distance via iPhone. Le premier épisode de “Shot on iPhone” de Conan sera diffusé sur TBS le lundi 30 mars.

Dans la même veine, Cyril Hanouna de TPMP poursuit son émission depuis chez lui (sans public), en live avec son iPhone et quelques caméras de fortune. Il y a deux chroniqueurs par émission qui se relaient pour éviter que trop de gens se rencontrent. Quant aux invités, tous interviennent en FaceTime depuis leur lieu de résidence durant ce confinement. Heureusement que certaines émissions, TPMP la première, poursuivent leurs activités pour divertir les gens. Les temps sont durs, il faut tenir bon. Courage à tous !