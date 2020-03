L’une des principales nouveautés du nouvel iPad Pro est la présence du scanner LiDAR intégré à la caméra. Voyons quelles sont ses fonctionnalités et ses utilisations potentielles.

Le scanner LiDAR de base mesure la distance des objets environnants jusqu’à 5 mètres en effectuant une lecture au niveau des photons et à des vitesses de l’ordre des nanosecondes. Le système fonctionne de jour comme de nuit. Il s’agit donc d’une technologie de temps de vol qui tire des lasers de faible puissance dans un environnement. À l’aide de réflexions, le système calcule la distance des objets et des points de l’environnement et crée une carte de profondeur 3D ou un rendu précis en fonction des résultats.

L’approche propriétaire d’Apple, simplement surnommée LiDAR Scanner, a probablement quelques trucs dans sa manche. Apple dit qu’il peut mesurer la distance des objets environnants jusqu’à 5 mètres de distance et fonctionne “au niveau des photos à des vitesses d’une nanoseconde”.

Le scanner LiDAR de l’iPad Pro est utilisé pour créer des points de cartographie de la profondeur qui, lorsqu’ils sont combinés avec des données de caméra et de capteur de mouvement, peuvent créer une “compréhension plus détaillée d’une scène” selon l’application.

Les cadres de profondeur dans iPadOS combinent les points de profondeur mesurés par le scanner LiDAR avec les données envoyées par les deux caméras et capteurs de mouvement, tirant également parti des algorithmes de vision par ordinateur sur la puce A12Z Bionic pour détecter plus précisément les détails de la scène. Tout cela vous permettra d’avoir de nouvelles expériences AR.

Le scanner LiDAR améliore également l’application Metro : le calcul automatique de la taille d’une personne est encore plus facile et plus rapide, et les nouveaux guides verticaux et latéraux qui apparaissent automatiquement permettent des mesures rapides et précises. L’application Metro comprend désormais une vue Règle pour les mesures plus petites et permet aux utilisateurs d’enregistrer une liste de toutes les mesures avec des captures d’écran associées pour une utilisation future.

L’aspect intéressant est que toutes les applications ARKit existantes peuvent déjà profiter du positionnement instantané des objets AR et d’un système amélioré de numérisation des mouvements et d’occlusion entre les personnes et les objets virtuels. À l’aide de la dernière mise à jour d’ARKit avec une nouvelle API de géométrie de scène, les développeurs peuvent exploiter la puissance du nouveau scanner LiDAR pour explorer des scénarios entièrement nouveaux.

Cela signifie que la technologie LiDAR aura un impact important sur l’évolution des applications AR, sur lesquelles Apple se concentre tellement. Par exemple, la société affirme que le nouveau scanner LiDAR permettra un positionnement instantané des objets, indiquant clairement que les utilisateurs n’auront pas à “scanner” leur environnement avant de charger une application AR.

Le scanner LiDAR améliorera également les photos. Pensez simplement au mode Portrait : avec une carte 3D efficace de la profondeur d’une zone, au lieu d’utiliser des calculs basés sur l’objectif pour déterminer la profondeur, Apple pourrait utiliser la technologie pour améliorer la précision et la vitesse de cette fonction. Il est probable que le même scanner LiDAR sera également introduit sur l’iPhone 12 et sera largement utilisé dans le domaine du système de guidage automatique sur lequel Apple travaille, par exemple pour créer des cartes 3D en temps réel des objets environnants et éviter tout type de contact.