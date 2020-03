Apple a maintenant commencé à vendre sa carte Afterburner pour le nouveau Mac Pro, en achat séparé au prix de 2500 €.

Lors du lancement du nouveau Mac Pro, la carte Afterburner était disponible à l’achat uniquement en option lors de la configuration de la machine à un prix supplémentaire de 2500 euros. Désormais, Apple propose également l’achat de la carte unique, toujours au même prix, mais en offrant aux clients la possibilité de l’ajouter à leur Mac Pro à tout moment.

La carte Afterburner offre des performances élevées et a reçu de nombreux retours positifs de la communauté professionnelle. Elle vous permet de lire jusqu’à 6 flux vidéo ProRes RAW en 8K ou jusqu’à 23 flux vidéo ProRes RAW en 4K et accélère les codecs vidéo ProRes et ProRes RAW dans Final Cut Pro X, QuickTime Player X et dans les applications compatibles d’autres développeurs.

La carte peut être installée dans n’importe quel emplacement PCIe du Mac Pro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site officiel d’Apple. La livraison aura lieu entre le 2 et 6 avril pour un achat ce jour.