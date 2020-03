Apple prévoit de mettre à jour Pages, Numbers et Keynote pour supporter le trackpad sur iPad sous iPadOS 13.4.

« Écrire et éditer du texte sera un jeu d’enfant sur Pages, travailler avec plusieurs objets dans Keynote deviendra plus facile que jamais et l’ajout de niveaux de précision facilitera le travail avec même de plus grandes feuilles de calcul. D’autres nouvelles fonctionnalités incluent de magnifiques nouveaux modèles dans Pages et Keynote, qui offriront aux utilisateurs un avantage sur la création de beaux documents et, pour la première fois dans iWork, les utilisateurs pourront ajouter un “drop cap” pour faire ressortir un paragraphe avec une première lettre : grande et décorative. »

Apple a également ajouté que la collaboration deviendrait plus facile avec la prise en charge du partage de dossiers iCloud. Cette fonctionnalité devrait être disponible dans iPadOS 13.4.