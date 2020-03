Apple a lancé ses derniers écouteurs presque sans fil, les nouveaux Powerbeats 4, qui offrent désormais jusqu’à 15h d’autonomie. Sans oublier les commandes “Dis, Siri” et l’annonce automatique des messages.

Ces Powerbeats 4 peuvent presque être considérés comme une alternative valable aux AirPods. Mais contrairement à ces derniers, ils ont un fil de connexion entre les écouteurs, légèrement repensé afin d’être plus confortable à porter. Au lieu du fil qui descend des écouteurs eux-mêmes, il est maintenant monté sur eux via le crochet d’oreille. La charge s’effectue directement sur le casque via un câble Lightning.

Grâce à la présence de la puce H1, déjà embarquée sur les AirPods 2, AirPods Pro et Powerbeats Pro, les utilisateurs auront la possibilité de contrôler l’audio ou l’iPhone en disant “Dis, Siri”, contrairement aux Powerbeats 3.

Bien que les Powerbeats 4 soient toujours allumés et prêts pour la commande “Dis, Siri”, Apple explique que cela n’affecte pas l’autonomie. Elle peut aller jusqu’à 15 heures contre 12 pour le modèle précédent. De plus, tout comme la version Pro, les Powerbeat 4 garantissent des appels téléphoniques de haute qualité grâce aux microphones à double faisceau et aux accéléromètres avec détection de vitesse.

Les nouveaux Powerbeats 4 sont déjà disponibles sur la boutique en ligne d’Apple au prix de 149,95 €. Ils sont proposés en noir, blanc et rouge.